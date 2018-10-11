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37 konser, 100 sanatçı caza doyuracak

Giriş Tarihi: 11.10.2018
37 konser, 100 sanatçı caza doyuracak
28. AKBANK , 17 Ekim'de Shinya Fukumori Trio ve The Comet is Coming'in konseriyle başlıyor. 28 Ekim'e kadar sürecek festival; 100'den fazla sanatçının performansıyla 37 ayrı mekanda, 37 konser ile gerçekleşecek.

LİSELERDE CAZ
Festivalin ilk haftasında; Avihai Cohen Quartet, Till Brönner, Quintet, Jehan Babur ve Karl Hector&The Malcouns gibi sanatçı ve gruplar da sahneye çıkacak. 28. Akbank Caz Festivali'nde Liselerde Caz, Çocuklar İçin Dans Atölye adlı etkinlikler de var.
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37 konser, 100 sanatçı caza doyuracak
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