Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! atv'nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova’nın 5. bölümünde Züleyha bulduğu ilk fırsatta konağı terk ediyor ve bunu öğrenen Demir çılgına dönüyor. Yılmaz ise hapishanede çıkan yangın bahanesiyle firar ediyor ve soluğu Hünkar'ın yanında alıyor. Peki Yılmaz hıncını almak için Hünkar'ı öldürecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 11.10.2018 11:45Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 12:02
Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan iyice artıyor. Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun buğulu gözlerini gördükçe çılgına dönecek!