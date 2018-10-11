Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin Kimdir? İşte Berkay'ın eşi hakkında merak edilenler

Futbolcu Arda Turan'la şarkıcı Berkay arasında bir eğlence mekanında yaşanan kavga, magazin camiasında bomba etkisi yarattı. Olayın aktörleri arasında yer alan şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin de son günlerin en çok sorgulanan kişileri arasında yer alıyor. Olayın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özlem Ada Şahin'in hayatı oldukça merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in hayatı hakkındaki bilgileri derledik.

ÖZLEM ADA ŞAHİN KİMDİR?

Anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Yugoslavya kökenli olan Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyan Özlem Ada Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi de almaktadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi ve birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.

2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre'nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi. Özlem Ada Şahin, 2016 yılında uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Berkay'la nikah masasına oturdu. Çiftin Arya isminde bir kızı var.