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Yumruklar konuştu

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Yumruklar konuştu
Salı gecesi, Emirgan'daki ünlü gece kulübü Gizli Kalsın'da kavga çıktı. İddialara göre, ünlü futbolcu ile popçu 'ın arasında başlayan gerilim yumruklu kavgaya dönüştü. Mekanda bulunanların anlattıklarına göre Turan, tartışma yaşadığı Berkay'a yumruk attı. Ünlü popçunun burnunun kırıldığı iddia edildi.

'İKİ TARAFA DA GEÇMIŞ OLSUN'
Arda Turan, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: 'İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim mekanda çıkan tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi gösteriliyor. Basit bir tartışma yaşandığı doğru. Her iki tarafa da geçmiş olsun.'
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