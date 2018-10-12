Acı gerçeğı ‘Esra Erol’da’ ortaya çıkardı

Atv'de yayınlanan 'Esra Erol
'da' programında, bir aile dramı ortaya çıktı. 26 yıldır biyolojik ailesini arayan Kadir Yılmaz, öz annesinin adının Mehtap Dalkıran olduğunu iddia ederek 'Esra Erol'da' programına katıldı. Annesiyle görüşmek istediğini söyleyen Yılmaz, "Yıllardır annemin hayalini kuruyorum" dedi. 'Esra Erol'da', günlerce süren araştırma sonucunda anne ve baba hakkında bilgiye ulaştı. Henüz 2 yaşındayken bedeninde sigara söndürülen genç, acı haberi önceki gün canlı yayında aldı. Yayında Erol, "Annenin adı Mehtap değil Sevtap. Annen 2008 yılında vefat etmiş. Gazinolarda çalışmış ve zarar görmemen için seni bakıcı tuttuğu aileye bırakmış. Biyolojik baban hayatta. Şu an hapiste ama artık yalnız değilsin" dedi. Genç adam gözyaşlarına boğuldu.