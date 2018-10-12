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ATV’nin yeni dönem dizisi ’nın çekildiği Adana’daki konak, 1970’lerin dekorasyon anlayışına göre tasarlanmış. O yılları yeniden hatırlamak isteyenler için 70’li yıllara gönderme yapan mobilya ve aksesuarlar eşliğinde dizinin heyecan verici hikayesinin izini sürdük.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:08
'Bir Zamanlar Çukurova'

YAPIM: ZELİHA KÖŞLÜ / FOTOĞRAFLAR:İSA ARSLAN

Adana'nın bereketli topraklarının adresi Çukurova'da göz alabildiğine uzanan yeşil tarlaların arasındaki üç katlı konağı ziyaret ettik bu ay. Her açıdan bizleri 1970'lere taşıyan bir zaman tüneline girdiğimiz ihtişamlı konakta yapımcılığını TİMS&B Productions'ın üstlendiği ATV'nin dev prodüksiyonlu dönem dizisi 'nın çekimleri gerçekleştiriliyor. Dizi çekimi için inşa edilen konağın yapımı sekiz ay sürmüş. Görkemli geçmişe sahip bir aileyi anlatan senaryoda, ev sahibesi Hünkar Yaman ve oğlu Demir'in yaşadığı konağa geniş merdivenlerinden üst katlarına geçilen davetkar bir girişten geçiliyor. Yüksek tavanı ahşap kirişlerle bölünen girişin zemini ise sıcak Adana iklimine serin bir yanıt veren desenli seramik karolar ile kaplanmış.

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'Bir Zamanlar Çukurova'
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