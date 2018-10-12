YAPIM: ZELİHA KÖŞLÜ / FOTOĞRAFLAR:İSA ARSLAN

Adana'nın bereketli topraklarının adresi Çukurova'da göz alabildiğine uzanan yeşil tarlaların arasındaki üç katlı konağı ziyaret ettik bu ay. Her açıdan bizleri 1970'lere taşıyan bir zaman tüneline girdiğimiz ihtişamlı konakta yapımcılığını TİMS&B Productions'ın üstlendiği ATV'nin dev prodüksiyonlu dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın çekimleri gerçekleştiriliyor. Dizi çekimi için inşa edilen konağın yapımı sekiz ay sürmüş. Görkemli geçmişe sahip bir aileyi anlatan senaryoda, ev sahibesi Hünkar Yaman ve oğlu Demir'in yaşadığı konağa geniş merdivenlerinden üst katlarına geçilen davetkar bir girişten geçiliyor. Yüksek tavanı ahşap kirişlerle bölünen girişin zemini ise sıcak Adana iklimine serin bir yanıt veren desenli seramik karolar ile kaplanmış.