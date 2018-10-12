İki kolum kırıldı engellileri daha iyi anladım

TRT1'de 'Kalk Gidelim' dizisinde canlandırdığı 'Şakir' karakteriyle komedi yönünü ortaya çıkaran Alper Saylık
, GÜNAYDIN'a konuştu... Sette bir kaza geçirmişsiniz, öncelikle geçmiş olsun. Kaza nasıl yaşandı?
Teşekkür ederim. Kaza sette çekim yaparken yaşandı. Kayıt esnasında ayağım takıldı, bir yükseltiden dirseklerimin üzerine düştüm. Aslında talihsizlik diyebiliriz buna. Çünkü neredeyse 1 metrelik bir yükseklikten düşüp iki kolu birden kırmanın başka tarifi yok gibi geliyor bana. Ama şu an tedavim güzel ve hızlı bir şekilde ilerliyor.
Çok kısa bir zamanda iyileşeceğim inşallah. İki kolunuz da kırılınca nasıl zorluklar yaşadınız?
İki kolum kırılınca ilk düşündüğüm şey; ellerini-kollarını kullanamayan insanlar oldu. Gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseyi elden ayaktan düşürmesin. Tek başına hiçbir şeyi yapamıyorsun. Annem baktı bana. Yedirdi, içirdi, giydirdi.
Ama motivasyonumu yüksek tutmaya çalıştım. Çekimler devam ettiği için en ufak bir olumsuzluk hissettirmemeye çalıştım. Hatta kollarımın rol için alçıda olduğunu sanan birçok insan oldu. da insanlar keşfetti; siz kendinizi komik buluyor musunuz? 'Kalk Gidelim' ile komedi yanınızı
İnsanların yüzlerinde gülümseme bırakmayı seviyorum. Enerjisi yüksek birisiyim. Samimiyet çoğu zaman karşılığını buluyor bence. Bu da beni çok mutlu ediyor. 'ŞAKİR'E HER ŞEY MÜSTAHAK Dizide çok farklı tiplemeler yapıyorsunuz. Siz çevrenizden nasıl tepkiler aldınız, aynaya baktığınızda siz neler düşündünüz?
Saçlarım sarıya ilk boyandığını zaman kendimi epey yadırgadım tabii. Öncelikle kendi yakın çevrem dahil herkes gördüğü zaman kahkaha attı. Komik bir görüntü oldu. Benim de hoşuma gitti. 'Şakir'e her şey müstahak. OTOBÜSTE MUAVINDIM Oyunculuk dışında yaptığınız meslekler oldu mu?
Dedemin otobüsünde muavinlik yapmaktan tutun da, garsonluk, komilik, paket servisçilik, tezgahtarlık tecrübelerim oldu. Oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı?
İlkokul öğretmenim yönlendirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Dyunculuk Bölümü'nden mezun oldum. Oyunculuk nedir sizin için?
Nefes almak demek. Gelecekte nasıl bir projede yer almak istersiniz?
Dram içerikli bir projede yer almak ya da hakiki bir psikopatı oynamak isterim. ŞANSLI BİR EKİBIZ ÇÜNKÜ BİR AİLEYIZ Çok sevilen bir aile dizisinde oynuyorsunuz, sizi için aile ne demek?
Aile kendin olmak demek. Kendin gibi davranman, sorumluluk sahibi olman, koruyucu olman, benimsemen, özen göstermen gereken, her şeyin olan demek aslında. Biz bu yüzden çok şanslı bir ekip olduk. Çünkü gerçek bir aileyiz. Büyüğünden küçüğüne herkes birbirinden özel ve özverili her konuda. O yüzden iyi ki 'Kalk Gidelim' var, iyi ki bu projenin içinde ben de yer alabildim. Umarım uzun soluklu olur. İnsanlar da bizleri kendi ailesinden bir parça gibi görüyorlar, bu durum da beni inanılmaz mutlu ediyor.