İki kolum kırıldı engellileri daha iyi anladım

TRT1'de 'Kalk Gidelim' dizisinde canlandırdığı 'Şakir' karakteriyle komedi yönünü ortaya çıkaran Alper Saylık , GÜNAYDIN'a konuştu...Teşekkür ederim. Kaza sette çekim yaparken yaşandı. Kayıt esnasında ayağım takıldı, bir yükseltiden dirseklerimin üzerine düştüm. Aslında talihsizlik diyebiliriz buna. Çünkü neredeyse 1 metrelik bir yükseklikten düşüp iki kolu birden kırmanın başka tarifi yok gibi geliyor bana. Ama şu an tedavim güzel ve hızlı bir şekilde ilerliyor.Çok kısa bir zamanda iyileşeceğim inşallah.İki kolum kırılınca ilk düşündüğüm şey; ellerini-kollarını kullanamayan insanlar oldu. Gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseyi elden ayaktan düşürmesin. Tek başına hiçbir şeyi yapamıyorsun. Annem baktı bana. Yedirdi, içirdi, giydirdi.Ama motivasyonumu yüksek tutmaya çalıştım. Çekimler devam ettiği için en ufak bir olumsuzluk hissettirmemeye çalıştım. Hatta kollarımın rol için alçıda olduğunu sanan birçok insan oldu.İnsanların yüzlerinde gülümseme bırakmayı seviyorum. Enerjisi yüksek birisiyim. Samimiyet çoğu zaman karşılığını buluyor bence. Bu da beni çok mutlu ediyor.Saçlarım sarıya ilk boyandığını zaman kendimi epey yadırgadım tabii. Öncelikle kendi yakın çevrem dahil herkes gördüğü zaman kahkaha attı. Komik bir görüntü oldu. Benim de hoşuma gitti. 'Şakir'e her şey müstahak.Dedemin otobüsünde muavinlik yapmaktan tutun da, garsonluk, komilik, paket servisçilik, tezgahtarlık tecrübelerim oldu.İlkokul öğretmenim yönlendirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dyunculuk Bölümü'nden mezun oldum.Nefes almak demek.Dram içerikli bir projede yer almak ya da hakiki bir psikopatı oynamak isterim.Aile kendin olmak demek. Kendin gibi davranman, sorumluluk sahibi olman, koruyucu olman, benimsemen, özen göstermen gereken, her şeyin olan demek aslında. Biz bu yüzden çok şanslı bir ekip olduk. Çünkü gerçek bir aileyiz. Büyüğünden küçüğüne herkes birbirinden özel ve özverili her konuda. O yüzden iyi ki 'Kalk Gidelim' var, iyi ki bu projenin içinde ben de yer alabildim. Umarım uzun soluklu olur. İnsanlar da bizleri kendi ailesinden bir parça gibi görüyorlar, bu durum da beni inanılmaz mutlu ediyor.