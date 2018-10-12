‘Mutsuzlukla beslenenlere istediklerini vermem’

Geçtiğimiz salı Gizli Kalsın adlı gece kulübünde ünlü futbolcu Arda Turan
ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavga, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yumrukların konuştuğu gecede, Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Olayın ardından eşi Özlem Ada Şahin
ve arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğu tespit edildi. Ünlü şarkıcı, hemen ameliyata alındı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, yaptığı açıklamada Turan'ın, kendisini "Çok güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım" diyerek taciz ettiğini, eşinin bu duruma şahit olduğunu iddia etti. Yaşanan gerginlik sonrası Turan'ın, eşine kafa atıp burnunu kırdığını, ünlü futbolcu hakkında hukuki işlem başlattıklarını belirtti. 'SABRIM ÇOK DENENDI'
Yaşananların ardından Arda Turan ise "Basit bir tartışmanın yaşandığı doğru ve tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi gösteriliyor. Her iki tarafa da geçmiş olsun" dedi. Turan'ın açıklamasının ardından gözler, ünlü futbolcunun hamile eşi Aslıhan Doğan
'a çevrildi. Doğan, Instagram'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum. İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım. Sabrım birçok kez denense de, bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Yazılıp çizilen hiçbir şey ve hiçbir üçüncü şahıs, bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte değil; bilmenizi isterim."