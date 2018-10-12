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Perşembe'nin değişmez galibi! zirvede

Perşembe akşamları ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu

Giriş Tarihi: 12.10.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 10:22
Perşembe'nin değişmez galibi! Bir Zamanlar Çukurova zirvede

'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %11,20 izlenme oranı ve %27,93 izlenme payı, AB'de %8,92 izlenme oranı ve %23,87 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,42 izlenme oranı ve %27,26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 5. Bölüm etiketi #İçimdekiYangın, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending ?Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstleniyor.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay geliyor ve kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıyor…

Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişiyor…

Ünlü isimlerin merak edilen çocukları

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Perşembe'nin değişmez galibi! Bir Zamanlar Çukurova zirvede
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