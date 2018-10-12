Zeynep Demirel'den duygusal paylaşım

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sosyal medya hesabından eşiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Zeynep Demirel'in "Ve ben seni şu son bir haftada sevdiğim kadar hiç sevmemişim meğer" yazması dikkat çekti.

İŞTE ZEYNEP DEMİREL'İN PAYLAŞIMI

"Bak 8 yılı devirmişiz birlikte... Ve ben seni şu son bir haftada sevdiğim kadar hiç sevmemişim meğer. Konuşacak çok şey var... Belki gelir zamanı belki gelmez. ama bil ki seni en iyi tanıyan benim, neyin ne olduğunu da en iyi ben bilirim..."