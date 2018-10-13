Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehirli milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri bu akşam Buket Aydın'la Kanal D Haber'de yayınlandı. Kanal D Haber istihbarat şefi Emrullah Erdinç'in ulaştığı görüntülerde, o gece yaşananlar saniye saniye görülüyor. Emirgan'daki eğlence mekanında Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin'in burnuna kafa attı.. Saatler sabaha karşı 06.21'i gösterirken mekandan önce Berkay çıktı. Görüntülerde kavgada burnu kırılan Berkay Şahin, sinirle elindeki şişeyi hızlıca yere atıyor.

Arda Turan ve Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Arda Turan ve Berkay kavgasının hastane görüntüleri