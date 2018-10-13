Eşi evden kaçan adam, eşinin evli ve çocuğunun kendinden olmadığını öğrendi

Esra Erol'un dün yayınlanan programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Karısı 3 ay önce evden kaçan Mesut Gürleyik, eşini bulduğunda karısının başkasıyla evli ve çocuğunun kendinden olmadığını öğrendi.

Esra Erol'un dün yayınlanan programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan Mesut Gürleyik , eşi Gülcan Gürleyik'in 3 hafta önce evi terk ettiğini ifade ederek, çocuğuna kavuşmak istediğini söyledi. Eşini takip eden genç adam karısı Gülcan Gürleyik'i takip eden Mesut Gürleyik, apartmana girdi ve ikinci katta eşinin ayakkabılarını buldu. Kapıyı çaldığında, kapıyı açan kişiden, eşini çağırmasını istedi. Ve o an acı gerçekle karşı karşıya kaldı. Kapıyı açan kişi, Gülcan Gürleyik'in oğlunun eşi olduğunu ve bir torunu olduğunu söyledi. Eşini çağıran Mesut Gürleyik, çocuğunun kimden olduğunu kendisine sordu. Karısı, birlikte yaşadığı sevgilisi Cemil Arslan'dan olduğunu söylediğinde Mesut Gürleyik şok oldu.

Esra Erol'da programında Mesut Gürleyik, 3 aylık olan çocuğunu görmek istediğini ama kendisinden mi yoksa eşinin sevgilisinden mi olduğunu bilmediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Programa telefonla yayına bağlanan Gülcan Gürleyik, "Benim bir ailem var Cemil Arslan, fotosunu kaldırın. Kendisi rahatsız oluyor. Ben onunla evliyim. Kimse burada beni zorla tutmuyor. Çocuğum Cemil Arslan'dan DNA desti yapılabilir" dedi.

Öte yandan, yayına bağlanan Gülcan Gürleyik'in annesi damadının yanında olduğunu ve başını önüne eğmemesi gerektiğini söyledi ve "Sen benim evladımsın, başı eğilecek biri varsa oda kızımdır" şeklinde konuştu.

Gelen bir çok ihbar olduğunu ifade eden Esra Erol, "Gülcan Gürleyik, Mesut Gürleyik ile evlenene kadar Davut isimli biriyle beraberdi. Aynı zamanda hayatında şu anki sevgilisi Cemil Arslan da vardı" diyerek canlı yayında fotoğrafları paylaştı.