Türkiye’nin en sevilen markası seçildi

BUGÜN NELER OLDU

MEDIACAT ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Lovemark araştırmasının SofraMutfak&Züccaciye kategori birincisi belli oldu. Tüketicilerine verdiği değer ile birinci seçilen Karaca, Türkiye'nin en sevilen markaları arasındaki yerini aldı. Türkiye'nin sevilen markalarının belirlendiği araştırmada, 22 farklı kategoride değerlendirme gerçekleştirildi. 3090 kişinin katılım sağladığı araştırma sonuçları, sevilen markaların belirlenmesine yardımcı oldu. Farklı bakış açısı ve kendine özgü yaratıcı ürünleriyle dikkat çeken Karaca, kendi kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Tasarımlarla farklılaşma yaklaşımını benimseyen Karaca; kalitesini Ar-Ge çalışmalarıyla, piyasa algısını ise özgün fikirleriyle pekiştiriyor. Dünya markası olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Karaca, Türkiye'nin en sevilen markaları arasında yer alarak hedeflerine ilerliyor. Markalaşmaya çok büyük önem veren firma, kullanıcılarına işlevsel ürünleri sunarken, katma değer de sunarak fark yaratıyor. Araştırmada, ilk defa değerlendirmeye alınan Sofra- Mutfak&Züccaciye kategorisinin lideri olan Karaca, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.