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: 'yla güne başlar, 'la devam edebilirim

atv dizisi ‘Can Kırıkları’nda ‘Başkomiser Aslan’ı canlandıran 1981 doğumlu : Baba rollerini oynamak için galiba biraz genç görünüyorum. Genç göstermek avantaj mıdır bilmiyorum ama benim için güzel bir his. Zaten kendimi de 24-25 yaşında hissediyorum

OĞUZHAN TORACI
OĞUZHAN TORACI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 10:22
Seçkin Özdemir: Ahmet Kaya'yla güne başlar, Michael Jackson'la devam edebilirim

Yer aldığı projelerdeki çatık kaşlarından dolayı bir önyargım vardı ile ilgili ama bir araya geldikten iki dakika sonra tüm fikrim değişti. Samimi, içten, eğlenceli, kaprissiz olmasının yanı sıra saatlerce sohbet edebileceğim birini tanımış oldum. Geçen hafta ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan atv dizisi 'Can Kırıkları'nda 'Başkomiser Aslan'ı canlandıran Özdemir ile Etiler Hillside City Club'ta buluşarak basketbol oynadık. Kabul, benden uzun boylu ve fit ama ben de az sayı atmadım. Birlikte hem stres attık, hem de yeni projesi ve hakkında merak edilenlerle ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...

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Seçkin Özdemir: Ahmet Kaya'yla güne başlar, Michael Jackson'la devam edebilirim
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