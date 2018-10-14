Sette deli cesareti geldi, çoğu sahnede dublör kullanmadım

İlki 2 milyondan fazla izlenen 'Yol Arkadaşım
' filminin devamı 12 Ekim'de vizyona girdi. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği, İbrahim Büyükak
'ın yazıp başrolü Oğuzhan Koç
'la paylaştığı 'Yol Arkadaşım 2', yine büyük bir eğlence vâdediyor. Filmde 'Onur' ve 'Şeref' adlı iki arkadaşı canlandıran Büyükak ve Koç'la, yeni maceralarını konuştuk...
¦ Filmin hikayesinden bahseder misiniz? İBRAHİM BÜYÜKAK
:
Bir turne hikayesi aslında. 'Şeref', 'Onur'un menajeri olmuş ve 'Onur'u akla gelebilecek en garip yerlerde sahneye çıkarıyor. Turne sonunda bir ses yarışmasına katılmak istiyorlar. İlk filmde bu ikili hayallerinin pesinden gitmeye karar verdi. İkinci filmin sorusu da şu: Hayallerin pesinden gitmek o kadar kolay mi?
¦ İkinci filmi yapmaya nasıl karar verdiniz? İ.B.:
İlk filmi yaparken iyi bir izleyici yakalayacağını düşünüyorduk. Gerçekten de 2 milyon 60 kişi izledi. Bu bize büyük cesaret verdi. İyi bir fikir geldi aklıma, hemen Bedran (Güzel) ve Oğuzhan'la paylaştım. İlkinden komik olacağına inandığımız için yapalım dedik. OĞUZHAN KOÇ
:
İkinci filmler genelde zorlama olur. Yapımcı baskısından kaynaklanır ama biz hiç öyle bir baskıyla karşılaşmadık. İbrahim çok güzel bir hikaye buldu. Daha komiğini yapacağımıza birbirimizi hızlı şekilde ikna ettiğimiz için de ikinciyi yaptık. İLKİNDEN DAHA KOMİK
¦ Nasıl bir film oldu? İ.B.:
İlk filmi izlememiş
olanların bile izleyebileceği
bir hikaye. İlkinin üzerine
çıkmak en büyük hedefimizdi.
Gerçekten çok daha
komik ve çok daha eğlenceli
bir film oldu. Oyunculuk
konusunda da hayal ettiğimin
ötesinde performanslar
oldu. Özellikle Oğuzhan
bu filmde müthiş oynadı.
Üstüne 10 tane de şarkı söyledi.
90'lara ait 10 şarkımız
var. Gelenler 90'ları yeniden
hatırlayacak.
¦ Nasılsa şarkı söyleyebiliyor diyerek mi 10 şarkı koydunuz filme? İ.B.:
Tabii 'Elimizde
böyle bir
imkan varken
sonuna
kadar kullanalım'
demedik
ama bu
özelliğinin
olması bir
yazar için çok
büyük avantaj.
'Çok Güzel
Hareketler'den beri
çok ekmeğini yedik.
Sesle mizahı birleştirmesi
kolay bir şey değildir.
Oğuzhan o kadar kararında
yapıyor ki hem iyi bir
şey dinliyor gibi oluyorsun,
hem de komik oluyor.
Oğuzuhan'ın sayesinde
müzikal komedi
filmi oldu. AHNE GÜNLERİNE SELAM
¦ Oğuzhan Bey filmde canlandırdığınız karakterde kendinize yakın bulduğunuz yerler oldu mu? O.K
: Oldu. İlk film de
aslında benim hikayemle
ilaç mümessili ağabeyimin
hikayesinin karışımıydı.
Abimin adı Onur; benim
filmdeki karakterimin adı.
İkinci filmde de empatisini
daha çok yapabildiğim bir
serüven oldu. Tabii 'Şeref'
gibi biriyle yola çıkmadım
ama ona çok yakın müzik
maceraları yaşadım.
¦ Ne gibi mesela? O.K.
: Herkes direkt şarkıcının
albümünün çıktığı
anı görüyor ama onun bir
de arkası var. Mesela benim
Erdek'te 10 liraya canlı
müzik yaptığım günler de
var. Bir gün alıyorduk, bir
gün alamıyorduk parayı. İ.B.:
Eser'le ikisi sahneye
çıkıyorlardı. Eser mekan
sahibine diyordu ki; "Abi
bir gecede çok şarkı söylüyoruz,
çok yoruluyoruz."
Mekan sahibi de "Sen bırak,
bu söylesin" diye Oğuzhan'ı
gösteriyordu. Bu filmde de
Oğuzhan'ın sahne günlerine
selam çaktığımız yerler var.
¦ İbrahim Bey oyunculuk anlamında siz de kendinizi zorlamışsınız... İ.B.
: Evet. Bol aksiyonlu
sahneler vardı ve çoğunu
ben oynadım. Çok az
yerde dublör kullandık. Ne
kadar gerçek olursa o kadar
komik oluyor. Ama bana şu
an 'Yap' desen, yapamam. O
kadar cesur bir insan değilim
ama sette nasıl bir ruh
haline bürünüyorsa insan...
Çünkü o kadar kişi seni bekliyor,
en iyisi olsun istiyorsun.
Deli cesareti geliyor...
Annemi bile önceden uyardım.
"Bazı sahneleri izleyip
'Bunu nasıl yaparsın' diye
bana çemkirme" diye... BEN İBRAHİM GİBİ 15 YIL BEKLEMEM
¦ İbrahim Bey bir sene sizin için yoğun geçti. Araya bir de evlilik sığdırdınız. Çok mu baskı vardı? İ.B.:
Baskı falan yoktu. Biz zaten 15 yıldır flört ediyorduk. Soranlara "Emin olmak istedik" diyorduk. Her sene film yapacağımız belli. Biz zaten 2016'da nişanlanmıştık, vakitsizlikten evlenemedik. En sonunda "Bu böyle olmayacak" dedik ve evlendik. Eşim en büyük yoldaşım. Karakterleri yazarken de kendisine danışıyorum.
¦ Evliliği tavsiye ediyor musunuz Oğuzhan Bey'e? İ.B.:
Tabii ki de evlenirlerse sevinirim. Oğuzhan da evcimen bir adam. Tavsiye ediyorum ama "Beni örnek almayın" diyorum. O.K.: 15 yıla bırakmayacağım merak etme. Kısmet; neden olmasın. ŞARKICI KİMLİĞİMİ DÜŞÜNSEM BU FİLMDE OYNAMAZDIM
¦ Oğuzhan Bey sizin şarkıcı kimliğiniz de var. Filmde rolünüz gereği amatörce söylemeye çalışmak zorladı mı sizi? O.K.
: Filmde arkamda
çalan, kendi orkestram. Çok
kötü bir orkestrayı canlandırmak
zorundaydılar; bu
zor oldu. Doğru bildiğimiz
şarkıyı yanlış çaldık bilerek.
Yanlış yapmaya çalışmak da
zormuş. Profesyonel şarkıcı
kimliğimi düşünsem, yok
detone olamam, yok imajım
bozulmasın filan deseydim
bu filmi yapamazdım. İ.B.:
Oğuzhan sadece
iyi bir müzisyen değil, aynı
zamanda şahane bir komedi
oyuncusu. İnsanlar onu ilk
önce komedi oyuncusu olarak
gördüler ama simdi bir
popstar oldu. Genç kızların
sevgilisi ama filmde kurbağa
tiki olan birini oynuyor.
Kendini çok farklı bir tipe
sokabiliyor.