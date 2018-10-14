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Sette deli cesareti geldi, çoğu sahnede dublör kullanmadım

2’ adlı filmde başrolü ’la paylaşan : Aksiyon yüklü sahnelerin çoğunda dublör kullanmadım. Ne kadar gerçek olursa o kadar komik olur. Cesur biri değilim ama sette deli cesareti geldi. Annemi de baştan uyardım sonra bana kızmasın diye

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
Sette deli cesareti geldi, çoğu sahnede dublör kullanmadım
İlki 2 milyondan fazla izlenen '' filminin devamı 12 Ekim'de vizyona girdi. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği, 'ın yazıp başrolü 'la paylaştığı 'Yol Arkadaşım 2', yine büyük bir eğlence vâdediyor. Filmde 'Onur' ve 'Şeref' adlı iki arkadaşı canlandıran Büyükak ve Koç'la, yeni maceralarını konuştuk...

¦ Filmin hikayesinden bahseder misiniz?
İBRAHİM BÜYÜKAK:
Bir turne hikayesi aslında. 'Şeref', 'Onur'un menajeri olmuş ve 'Onur'u akla gelebilecek en garip yerlerde sahneye çıkarıyor. Turne sonunda bir ses yarışmasına katılmak istiyorlar. İlk filmde bu ikili hayallerinin pesinden gitmeye karar verdi. İkinci filmin sorusu da şu: Hayallerin pesinden gitmek o kadar kolay mi?

¦ İkinci filmi yapmaya nasıl karar verdiniz?
İ.B.: İlk filmi yaparken iyi bir izleyici yakalayacağını düşünüyorduk. Gerçekten de 2 milyon 60 kişi izledi. Bu bize büyük cesaret verdi. İyi bir fikir geldi aklıma, hemen Bedran (Güzel) ve Oğuzhan'la paylaştım. İlkinden komik olacağına inandığımız için yapalım dedik.

OĞUZHAN KOÇ:
İkinci filmler genelde zorlama olur. Yapımcı baskısından kaynaklanır ama biz hiç öyle bir baskıyla karşılaşmadık. İbrahim çok güzel bir hikaye buldu. Daha komiğini yapacağımıza birbirimizi hızlı şekilde ikna ettiğimiz için de ikinciyi yaptık.

İLKİNDEN DAHA KOMİK

¦ Nasıl bir film oldu? İ.B.:
İlk filmi izlememiş olanların bile izleyebileceği bir hikaye. İlkinin üzerine çıkmak en büyük hedefimizdi. Gerçekten çok daha komik ve çok daha eğlenceli bir film oldu. Oyunculuk konusunda da hayal ettiğimin ötesinde performanslar oldu. Özellikle Oğuzhan bu filmde müthiş oynadı. Üstüne 10 tane de şarkı söyledi. 90'lara ait 10 şarkımız var. Gelenler 90'ları yeniden hatırlayacak.

¦ Nasılsa şarkı söyleyebiliyor diyerek mi 10 şarkı koydunuz filme?
İ.B.: Tabii 'Elimizde böyle bir imkan varken sonuna kadar kullanalım' demedik ama bu özelliğinin olması bir yazar için çok büyük avantaj. 'Çok Güzel Hareketler'den beri çok ekmeğini yedik. Sesle mizahı birleştirmesi kolay bir şey değildir. Oğuzhan o kadar kararında yapıyor ki hem iyi bir şey dinliyor gibi oluyorsun, hem de komik oluyor. Oğuzuhan'ın sayesinde müzikal komedi filmi oldu.

AHNE GÜNLERİNE SELAM

¦ Oğuzhan Bey filmde canlandırdığınız karakterde kendinize yakın bulduğunuz yerler oldu mu?

O.K: Oldu. İlk film de aslında benim hikayemle ilaç mümessili ağabeyimin hikayesinin karışımıydı. Abimin adı Onur; benim filmdeki karakterimin adı. İkinci filmde de empatisini daha çok yapabildiğim bir serüven oldu. Tabii 'Şeref' gibi biriyle yola çıkmadım ama ona çok yakın müzik maceraları yaşadım.

¦ Ne gibi mesela?
O.K.: Herkes direkt şarkıcının albümünün çıktığı anı görüyor ama onun bir de arkası var. Mesela benim Erdek'te 10 liraya canlı müzik yaptığım günler de var. Bir gün alıyorduk, bir gün alamıyorduk parayı. İ.B.: Eser'le ikisi sahneye çıkıyorlardı. Eser mekan sahibine diyordu ki; "Abi bir gecede çok şarkı söylüyoruz, çok yoruluyoruz." Mekan sahibi de "Sen bırak, bu söylesin" diye Oğuzhan'ı gösteriyordu. Bu filmde de Oğuzhan'ın sahne günlerine selam çaktığımız yerler var.

¦ İbrahim Bey oyunculuk anlamında siz de kendinizi zorlamışsınız...
İ.B.: Evet. Bol aksiyonlu sahneler vardı ve çoğunu ben oynadım. Çok az yerde dublör kullandık. Ne kadar gerçek olursa o kadar komik oluyor. Ama bana şu an 'Yap' desen, yapamam. O kadar cesur bir insan değilim ama sette nasıl bir ruh haline bürünüyorsa insan... Çünkü o kadar kişi seni bekliyor, en iyisi olsun istiyorsun. Deli cesareti geliyor... Annemi bile önceden uyardım. "Bazı sahneleri izleyip 'Bunu nasıl yaparsın' diye bana çemkirme" diye...

BEN İBRAHİM GİBİ 15 YIL BEKLEMEM
¦ İbrahim Bey bir sene sizin için yoğun geçti. Araya bir de evlilik sığdırdınız. Çok mu baskı vardı?
İ.B.: Baskı falan yoktu. Biz zaten 15 yıldır flört ediyorduk. Soranlara "Emin olmak istedik" diyorduk. Her sene film yapacağımız belli. Biz zaten 2016'da nişanlanmıştık, vakitsizlikten evlenemedik. En sonunda "Bu böyle olmayacak" dedik ve evlendik. Eşim en büyük yoldaşım. Karakterleri yazarken de kendisine danışıyorum.

¦ Evliliği tavsiye ediyor musunuz Oğuzhan Bey'e?
İ.B.: Tabii ki de evlenirlerse sevinirim. Oğuzhan da evcimen bir adam. Tavsiye ediyorum ama "Beni örnek almayın" diyorum. O.K.: 15 yıla bırakmayacağım merak etme. Kısmet; neden olmasın.

ŞARKICI KİMLİĞİMİ DÜŞÜNSEM BU FİLMDE OYNAMAZDIM

¦ Oğuzhan Bey sizin şarkıcı kimliğiniz de var. Filmde rolünüz gereği amatörce söylemeye çalışmak zorladı mı sizi?

O.K.: Filmde arkamda çalan, kendi orkestram. Çok kötü bir orkestrayı canlandırmak zorundaydılar; bu zor oldu. Doğru bildiğimiz şarkıyı yanlış çaldık bilerek. Yanlış yapmaya çalışmak da zormuş. Profesyonel şarkıcı kimliğimi düşünsem, yok detone olamam, yok imajım bozulmasın filan deseydim bu filmi yapamazdım.

İ.B.: Oğuzhan sadece iyi bir müzisyen değil, aynı zamanda şahane bir komedi oyuncusu. İnsanlar onu ilk önce komedi oyuncusu olarak gördüler ama simdi bir popstar oldu. Genç kızların sevgilisi ama filmde kurbağa tiki olan birini oynuyor. Kendini çok farklı bir tipe sokabiliyor.
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