Arda Turan’a bir şok daha! Berkay'dan 1 milyon liralık dava

Futbolcu Arda Turan, Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki bir gece kulübüne gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı. Turan daha sonra ise Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye silahla gitti. Burnu kırılan Berkay, 1 milyon lira zarara uğradı. Şarkıcının menajerlik şirketi de Arda Turan’a dava açmak için düğmeye bastı. Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili gelişmeler devam ediyor…
Giriş Tarihi: 15.10.2018 11:20Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 11:22
DAVA AÇMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Burnu kırılan Berkay, 1 milyon lira zarara uğradı. Şarkıcının menajerlik şirketi de Arda Turan'a dava açmak için düğmeye bastı.