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Son dakika: ve hakkında iddianame hazırlandı! İşte Arda Turan için istenen ceza

ile şarkıcı arasındaki olayla ilgili iddianame de hazırlandı. Futbolcu Arda Turan hakkında "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. Futbolcu Arda Turan için 12.5 yıl hapsi isteniyor. Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi, "tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi. Berkay Şahin için ise 2 yıl hapis cezası isteniyor.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 16:52
Son dakika: Şarkıcı Berkay ve Arda Turan hakkında iddianame hazırlandı! İşte Arda Turan için istenen ceza

'in avukatı, hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması için savcılığa dilekçe verdi. 'ın avukatı Ayşegül Mermer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurarak ünlü futbolcu Arda Turan'ın "tehdit", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "taciz" ve "adam yaralama" suçlarından tutuklanmasını talep etti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bu arada Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili iddianame de hazırlandı. Futbolcu Arda Turan hakkında "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamaları nedeniyle 12.5 yıl hapis cezası isteniyor.

Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "hakaret" suçlamasıyla ayrı bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde Berkay Şahin'e 2 yıla kadar hapis isteniyor. Berkay Şahin hakkındaki "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi.

Arda Turan’a tutuklanma isteminin gerekçeleri!

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Son dakika: Şarkıcı Berkay ve Arda Turan hakkında iddianame hazırlandı! İşte Arda Turan için istenen ceza
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