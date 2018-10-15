Son dakika: Şarkıcı Berkay ve Arda Turan hakkında iddianame hazırlandı! İşte Arda Turan için istenen ceza

Berkay Şahin'in avukatı, Arda Turan hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması için savcılığa dilekçe verdi. Şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurarak ünlü futbolcu Arda Turan'ın "tehdit", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "taciz" ve "adam yaralama" suçlarından tutuklanmasını talep etti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bu arada Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili iddianame de hazırlandı. Futbolcu Arda Turan hakkında "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamaları nedeniyle 12.5 yıl hapis cezası isteniyor.

Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "hakaret" suçlamasıyla ayrı bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde Berkay Şahin'e 2 yıla kadar hapis isteniyor. Berkay Şahin hakkındaki "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi.