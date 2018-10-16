Chloe Miami'de kaza geçirdi! Serdar Ortaç açıkladı...

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan iş için gittiği Miami'de kaza geçirdi!. Serdar Ortaç eşinin geçirdiği kaza hakkında bir magazin programına telefonla katılarak şu sözleri kullandı: ''Ben haberi dün gece aldım. Motorun arkasında oturuyormuş. Arkadaşı bir burun kırığı ile atlattı ama Chloe'nin sol kolunda kırık, sağ kolunda çatlaklar var. Dizinde de ezilmeler oluşmuş. Annesi yanında ben de ayın 21'inde gideceğim."

KAZA NASIL OLDU?

Serdar Ortaç, bir arkadaşıyla birlikte Miami'de motosikletle kaza yapan eşi Chloe Loughnan'ın trafik kazası geçirdiğini ve sol kolunun kırık olduğunu belirtti.

20 GÜN YÜRÜYEMEYECEK!

Serdar Ortaç kaza geçiren eşiyle ilgili: "20 gün hastanede yatacak, onun yanında olamıyorum konserlerimi iptal edemediğimden dolayı ama içim rahat yanında onunla ilgilenenler var, annesi ve menajeri yanında benim asistanımda bugünABD'ye uçacak"

"Ben de konserlerim bittikten sonra onu almaya gideceğim ve İstanbul'a getireceğim"

Chloe yine 2016 yılında iş için gittiği Miami'de bir kaza geçirmişti. Kaldırımda yürürken dengesi kaybedip yere düşen Chloe'nin yüzünde çizikler oluşmuş, iş göremez raporu almıştı..

İşte Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'nin kazadan sonraki hali...