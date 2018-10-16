Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Ferhat Göçer sordu, en büyük jön Cüneyt Arkın seçildi

sordu, en büyük jön seçildi

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Ferhat Göçer sordu, en büyük jön Cüneyt Arkın seçildi
Şarkıcı , Twitter hesabında yaptığı anketlerle sosyal medyada dikkat çekiyor. Sanatçı, en son anketinde "En büyük jönümüz kim?" diye sordu, en çok oyu aldı. Göçer, sonucu, Arkın'ın akıllara kazınmış 'Şırıngada hava boşluğu var' repliğini kullanarak montajladığı bir videoyla duyurdu. Arkın'ın dövüş hünerlerini sergilediği videoda, Göçer de yumruklardan ve tekmelerden nasibini aldı. Arkın'ın bu repliğini çok sevdiğini belirten Göçer, bu tarz videolara devam edeceğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ferhat Göçer sordu, en büyük jön Cüneyt Arkın seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN