Ferhat Göçer sordu, en büyük jön Cüneyt Arkın seçildi

Şarkıcı Ferhat Göçer
, Twitter hesabında yaptığı anketlerle sosyal medyada dikkat çekiyor. Sanatçı, en son anketinde "En büyük jönümüz kim?" diye sordu, en çok oyu Cüneyt Arkın
aldı. Göçer, sonucu, Arkın'ın akıllara kazınmış 'Şırıngada hava boşluğu var' repliğini kullanarak montajladığı bir videoyla duyurdu. Arkın'ın dövüş hünerlerini sergilediği videoda, Göçer de yumruklardan ve tekmelerden nasibini aldı. Arkın'ın bu repliğini çok sevdiğini belirten Göçer, bu tarz videolara devam edeceğini söyledi.