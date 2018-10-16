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: Hala ayaktayım

İzmir'e yerleşen , uzun bir aradan sonra döndüğü İstanbul'da, bir yakınının kızının doğum günü partisinde objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:59
İbrahim Tatlıses: Hala ayaktayım

Etiler'deki mekan çıkışı objektiflere yansıyan , birkaç gün İstanbul'da kaldıktan sonra tekrar İzmir'e döneceğini söyledi.

İzmir'de konser veren 'ın şarkıları karşısında ağladığının hatırlatılması üzerine usta sanatçı, "Şu an gözlerim kaşınıyor ve ıslak. Ağladı sanıyorlar, doğru bir kere ağladım ama hep değil. Sibel'i izlerken bir, iki laf etti duygulandım" dedi.

'nin "Gençlik yıllarımda odamın duvarlarını İbrahim Tatlıses posterleriyle süslerdim" açıklaması hatırlatılan Tatlıses, "Şimdi yine duvarlar dolu. 7 sene yokum, neredeyim? Yine ayaktayım" ifadelerini kullandı.

Tatlıses, Arda Turan ile Berkay arasındaki kavga hakkında yorum yapmaktan kaçınıp, "O konu beni alakadar etmez herkesin kendi edebi terbiyesi" dedi.Kaynak: Milliyet

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İbrahim Tatlıses: Hala ayaktayım
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