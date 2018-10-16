İbrahim Tatlıses: Hala ayaktayım

Etiler'deki mekan çıkışı objektiflere yansıyan İbrahim Tatlıses, birkaç gün İstanbul'da kaldıktan sonra tekrar İzmir'e döneceğini söyledi.

İzmir'de konser veren Sibel Can'ın şarkıları karşısında ağladığının hatırlatılması üzerine usta sanatçı, "Şu an gözlerim kaşınıyor ve ıslak. Ağladı sanıyorlar, doğru bir kere ağladım ama hep değil. Sibel'i izlerken bir, iki laf etti duygulandım" dedi.

Aşkın Nur Yengi'nin "Gençlik yıllarımda odamın duvarlarını İbrahim Tatlıses posterleriyle süslerdim" açıklaması hatırlatılan Tatlıses, "Şimdi yine duvarlar dolu. 7 sene yokum, neredeyim? Yine ayaktayım" ifadelerini kullandı.

Tatlıses, Arda Turan ile Berkay arasındaki kavga hakkında yorum yapmaktan kaçınıp, "O konu beni alakadar etmez herkesin kendi edebi terbiyesi" dedi.Kaynak: Milliyet