30yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek etaplarına İstanbul 'u da ekleyen The Bodrum Cup , 22 Ekim'e kadar gerçekleştireceği Four Seasons Hotel the Bodrum Cup Istanbul Challenge'a önceki gün 25 mega yatın Boğaz'dan görkemli geçişiyle başladı. Toplamda 75 milyon Euro değerindeki 25 mega yatın İstanbul Boğazı 'ndan ilk defa geçtiği kortej, görsel bir şölen sundu. The Bodrum Cup; Marmara Adası, Babakale, Midilli, Sakız ve Samos noktalarının ardından Yalıkavak Marina'da sona erecek.