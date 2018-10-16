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’a büyük ilgi

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Teoman’a büyük ilgi
Rock müziğin başarılı ismi , çok satanlar listesinde yer alan kitabı 'Fasa Fiso'nun D&R Kitap Fuarı kapsamında gerçekleşen önceki günki nde, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. D&R İstinyepark'ta gerçekleşen imza gününde sanatçının hayranları saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Teoman, anılarına şarkı sözlerinin ve röportajlardan alıntıların da eşlik ettiği kitabını imzalarken fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı, bol bol imza dağıttı. Ünlü sanatçının 7'den 70'e her yaştan seveninin katıldığı imza gününde Teoman'ın resmini koluna dövme yaptıran hayranı dikkat çekti.
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Teoman’a büyük ilgi
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