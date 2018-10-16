Teoman’a büyük ilgi

Rock müziğin
başarılı ismi Teoman
,
çok satanlar
listesinde
yer alan
kitabı 'Fasa
Fiso'nun
D&R Kitap
Fuarı kapsamında
gerçekleşen
önceki günki imza günü
nde,
sevenlerinin
yoğun
ilgisiyle karşılaştı.
D&R
İstinyepark'ta gerçekleşen
imza gününde sanatçının
hayranları saatler öncesinden
uzun kuyruklar oluşturdu.
Teoman, anılarına şarkı sözlerinin
ve röportajlardan alıntıların
da eşlik ettiği kitabını
imzalarken fotoğraf çektirmek
isteyen hayranlarını da
kırmadı, bol bol imza dağıttı.
Ünlü sanatçının 7'den 70'e
her yaştan seveninin katıldığı
imza gününde Teoman'ın
resmini koluna dövme yaptıran
hayranı dikkat çekti.