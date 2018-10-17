Çocuklar sordu oyuncular anlattı

'İSTANBUL
Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' filminin oyuncuları, geçtiğimiz günlerde 212 Alışveriş Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Çocuklar kadar büyüklerin de yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, merak edilen birçok soru yanıt buldu. Oyuncular, özellikle animasyon karakterlerin yer aldığı bir sinema filminin nasıl çekildiğini merak eden çocuklara film setinde yaşanan komik olayları anlattı. Söyleşinin ardından filmin oyuncuları Funda Güray, Lemi Filozof, Ali Uyandıran, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin; 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi'ni çocuklarla birlikte izledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştirakı Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyazperdeye aktarılan film, Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, Balat sokakları ve Sultanahmet'te çekildi. Animasyon aşaması bir yılda tamamlanan film; 'Aslı'nın, içenleri hastalıktan kurtaran 'hayat suyu'nun sırrını kötü niyetli kişilerden koruma mücadelesini anlatıyor.