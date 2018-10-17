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Düğünlerin vazgeçilmez şarkıcısı

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Düğünlerin vazgeçilmez şarkıcısı Berdan Mardini
Ünlü sanatçı , üç günde üç farklı düğünde konser verdi. Mardini önce 'da sahneye çıktı, ardından Florya'da başka bir düğünde performans sergiledi. Florya'daki düğünde çocuk korosu ile sahneye çıkan Mardini, ertesi gün ise 'da başka bir düğüne katıldı. Ünlü sanatçı, "Çalışan demir ışıldar. Çocuklarla sahneye çıkmak da değişik bir tecrübe oldu" dedi. Mardini düğünlerin sanatçısı olmasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Her tür şarkıyı seslendirdiğimiz için insanlar bizimle mutlu oluyorlar. İnsanların en mutlu gününe ortak olmak benim için de ayrı bir keyif."
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Düğünlerin vazgeçilmez şarkıcısı Berdan Mardini
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