Gündeş’e UNICEF’li yaşgünü sürprizi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş
, yeni yaşını geçtiğimiz günlerde İzmir
'de verdiği konserde kutladı. Hayranları, Gündeş'e sahnede doğum günü sürprizi hazırladı. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e giden hayranlarını kulisinde ağırlayan ünlü şarkıcı, duygusal bir konuşma yaptı: "İyi ki varsınız... Bu hayatta bazı şeylerin cevabını herkese sizinle birlikte veriyoruz. Arkamda bir ordu var; kendimi çok mutlu ve güçlü hissediyorum. Sizi çok seviyorum." Hayranlarının kendisi için hazırladığı doğum günü pastasını kesen Gündeş'i bir sürpriz daha bekliyordu. Her yıl farklı yardım kuruluşlarına bağış yapan Gündeş hayranları, bu yıl ünlü sanatçının yaşgününü UNICEF
'e bağış yaparak kutladı.