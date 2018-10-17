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Gündeş’e ’li yaşgünü sürprizi

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Gündeş’e UNICEF’li yaşgünü sürprizi
Ünlü şarkıcı , yeni yaşını geçtiğimiz günlerde 'de verdiği konserde kutladı. Hayranları, Gündeş'e sahnede doğum günü sürprizi hazırladı. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e giden hayranlarını kulisinde ağırlayan ünlü şarkıcı, duygusal bir konuşma yaptı: "İyi ki varsınız... Bu hayatta bazı şeylerin cevabını herkese sizinle birlikte veriyoruz. Arkamda bir ordu var; kendimi çok mutlu ve güçlü hissediyorum. Sizi çok seviyorum." Hayranlarının kendisi için hazırladığı doğum günü pastasını kesen Gündeş'i bir sürpriz daha bekliyordu. Her yıl farklı yardım kuruluşlarına bağış yapan Gündeş hayranları, bu yıl ünlü sanatçının yaşgününü 'e bağış yaparak kutladı.
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Gündeş’e UNICEF’li yaşgünü sürprizi
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