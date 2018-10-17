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ile bu kez kaçamadılar!

Demet Şener, eşi 'ın kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Çekişmeli geçen boşanma davası devam ederken Kutluay, yasak aşkıyla birlikteliğine devam ediyor. Üzerinden aylar geçmesine rağmen bir türlü boşanamayan çiftten İbrahim Kutluay, ile evinden çıkarken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 12:19
İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bu kez kaçamadılar!

Demet Şener, eşi 'ın kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Kutluay ve sevgilisi Sponza birlikte aynı evden çıkarken görüntülendi.

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İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bu kez kaçamadılar!
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