Türkiye’nin en yaşanılabilir şehri Bursa

Dünyaca ünlü moda markası Dice Kayek 'in yaratıcıları Ayşe-Ece Ege'nin, ünlü modacımız Atıl Kutoğlu 'nun, Gilan'ın patronları Muharrem ve Serhan Geylan'ın, Uludağ Gazozları'nın patronları Levent ve Ömer Kızıl'ın memleketi Bursa SABAH Gazetesi İl Buluşmaları 'nın 12'nci durağıydı. Şimdiye kadar içinden onlarca kez geçip Uludağ'a çıktığım ancak sadece ya gidişte ya da dönüşte İskender yemek için mola verdiğim Bursa, meğer gezilecek yerler konusunda ülkemizin en zengin şehirlerinden biriymiş! Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olan Bursa'nın, 'Dünyada Yaşanacak 100 Şehir' arasında yer aldığını da bu gezide öğrendim.Osmanlı'dan günümüze, değerinden ve güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Bursa, tam bir tarih ve kültür şehri. 11 ay önce oturduğu koltuğun hakkını vermek için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın evsahipliğinde gezdiğimiz şehrin birçok yerini gördük ama gerçekten aklım orada kaldı. Ulu Camii, Yeşil Camii ve Yeşil Türbe, Koza Han, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri ve Irgandı Köprüsü; Bursa'da gezilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Sadece Evliya Çelebi 'nin 'Bursa'nın Ayasofya'sı' olarak nitelendirdiği Ulu Camii'yi görmek için bile Bursa'ya gidilir. 20 kubbeli Ulu Camii'nin duvarlarını süsleyen 132 hat levhası ve duvar yazısını gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Camiye görkem ve özgünlük katan bir diğer unsur da; sert ceviz ağacından, hiç çivi ve yapıştırma malzemesi kullanılmadan geometrik parçaların birbirine geçirilerek yapılan tarihi minberi.2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren alanda yer alan, tarihi İpekyolu'nun ilk durağı olan Koza Han, tekstil ürünleri ile ünlü kentin en önemli alışveriş mekanlarından biri. 95 odalı handaki dükkanlarda ipekten üretilmiş giyim ürünleri başta olmak üzere gümüş takılar ve anı eşyaları satılıyor. Han, tarihi dokusuyla yıllar içerisinde o kadar ünlenmiş ki, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip de Türkiye ziyaretlerinde hanı ziyaret etmişler.'Bursa denilince aklınıza ilk ne gelir?' diye sorsalar, ben de herkes gibi kestane şekeri, Bursa kebabı, Bursaspor ve Timsah Arena, Ulu Cami, Uludağ, İnegöl Köftesi, Karagöz Müzesi, Zeki Müren gibi belli başlı şeyleri ve isimleri sayarım. Ancak Bursa'da milattan önce 8 bin 500 yıllık yaşama ait arkeolojik bir yapının olduğunu bilmiyordum. Nilüfer ilçesindeki Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açıkhava Müzesi, Avrupa'nın en büyük tarih öncesi parkı unvanına sahip. Günümüzden 8 bin 500 yıl önceki döneme ait canlandırmaların yer aldığı Arkeopark, Bursa'da görülmesi gereken yerler arasında. Şehirde ayrıca 19 müze de bulunuyor. Bu müzeleri yılda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret ediyor. Geçtiğimiz 14 Mart Tıp Bayramı'nda açılan Sağlık Tarihi Müzesi, Edirne 'den sonra Türkiye'nin ikinci sağlık müzesi olma ayrıcalığını taşıyor. Bursa ayrıca, Türkiye'nin ilk kent müzesine sahip bir şehir. Bu yıl 15'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bursa Kent Müzesi, ülkedeki diğer kent müzelerine örnek teşkil ederken, 2016'da Avrupa'nın En İyi Kent Müzesi Ödülü'nü alarak şehre ayrı bir değer kattı.SABAH Yazarlar Kulübü İl Buluşmaları'nda memleketim Bursa'daydık. Büyüdüğüm evin önünden geçerken, Bursa Erkek Lisesi'nde okuduğumu söylerken, sıkılınca kendimi attığım sokakları anlatırken yaşadığım heyecanı tarif edemem. Altıparmak ile Çekirge arasındaki Kültürpark, okuldan kaçtığım zaman gittiğim Tayyare Kültür Merkezi, Atatürk Kapalı Spor Salonu yerli yerinde ve hâlâ aktif kullanılıyor. Şehirde yapılan her yenilik şatafatlı değil ama şık. O yüzden dokusunu kaybetmeyen Bursa'yı Londra'ya benzetiyorum. Şehrin yetiştirdiği sanatçı da çok; Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Erdal Özyağcılar, Halil Ergün, Ahmet-Mustafa Uğurlu Kardeşler, Aydan Şener, Ata Demirer bunlardan bazıları. Tekstil ve otomotivin yanı sıra Bursa ekonomisinin en önemli kalemlerinden biri de turizm. Hem dağı, hem denize kıyısı olduğu için su ve kış sporları için cazibe merkezi olarak kabul görüyor. Bu arada turizm üzerine en önemli küresel veri tabanı ve araştırma sitesi Numbeo; Dünya'da yaşam kalitesi en yüksek şehirler arasında Türkiye'den sadece Bursa'yı göstermiş ve 21'inci sıraya yerleştirmiş. Genel değerlendirme kriterleri arasında ise; güvenlik, sağlık, eğitim, trafik, çevre temizliği, iklim, sosyal kalkınma, kültürel aktiviteler, yaşam endeksinin maliyeti gibi başlıklar bulunuyor. Camiler, sinagoglar, kiliseler, hanlar, hamamlar, parklar, kaleler ve tarihi köyleri; her yıl binlerce turistin Bursa'yı ziyaret etmesini sağlıyor. 2000'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Bursa, 2014'te Dünya Mirası olarak tescil edildi. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa; başkent, Edirne ve İstanbul'a taşındıktan sonra da gönüllerde manevi başkent olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.