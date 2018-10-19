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Ünlü sunucu hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu , Maslak'taki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Erbil'in kızı , "Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil ama vücudunda kırıklar var." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 21:49 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 01:53
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Sunucu , evinin banyosunda düşerek yaralandı. Hastanekaldırılanlan Erbil, göğüs boşluğunda kan toplanması nedeniyle ameliyat edildi. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil kızı , "Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil ama vücudunda kırıklar var." açıklamasında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

18 Ekim 2018, Perşembe günü akşam saatlerinde, düşme nedeniyle Acil Servisine kaldırılan ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, sanatçının durumu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Hastamız Mehmet Ali Erbil evinde düşme sonrası Acil Servise getirilmiştir. Yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir."

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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı
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