Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Sunucu Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek yaralandı. Hastanekaldırılanlan Erbil, göğüs boşluğunda kan toplanması nedeniyle ameliyat edildi. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil kızı Sezin Erbil, "Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil ama vücudunda kırıklar var." açıklamasında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

18 Ekim 2018, Perşembe günü akşam saatlerinde, düşme nedeniyle Acil Servisine kaldırılan ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, sanatçının durumu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Hastamız Mehmet Ali Erbil evinde düşme sonrası Acil Servise getirilmiştir. Yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir."