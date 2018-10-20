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Shakira ve ’ya meydan okudu

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Shakira ve Rihanna’ya meydan okudu
AYLİN Çoşkun, 'Sinsirella' albümünün üçüncü klibini 'Anladın Sen Onu' şarkısına çekti. Klipte Ukraynalı ünlü model Slava Matrosov Coşkun'a eşlik etti. Coşkun, "Şu anda Türkiye'de konserlerde tek başıma savaşıyorum, rakibim yok. Shakira'ya ve 'ya meydan okuyacağım" diye konuştu. Aleyna Tilki'yi çok başarılı bulduğunu söyleyen Coşkun, "Eskiden çok popüler olan tiplerin artık kötü şarkılar yaptığını düşünüyorum. Bunu bir tek Demet Akalın için söylemiyorum. Maalesef ki birçoğu artık yaptığı işe özenmiyor" dedi.

'09.09.2019'da EVLENİYORUM'
AYLİN Coşkun, 14 yıllık birlikteliğini bir nikahla taçlandıracağını şöyle açıkladı: "9.9.2019 tarihinde evleniyorum. Bu kadar işin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum. Bunalıma girdim. Hemen çocuk doğurup sahneye atmak istiyorum kendimi."
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Shakira ve Rihanna’ya meydan okudu
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