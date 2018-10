Bu oyunda mekan ve zaman yok

BUGÜN NELER OLDU

Oyunlarını severek takip ettiğim Tiyatroadam, sezona yeni bir oyunla başladı. Irmak Bahçeci, Oğuz Utku Güneş ve Ayşe Ayter'in, Gogol'ün 'Müfettiş' adlı eserinden uyarladığı, Oğuz Utku Güneş'in yönettiği 'Teftişör' adlı oyunu, önceki akşam Yunus Emre Kültür Merkezi'nde izledim. 10 Ekim'de Baba Sahne'de prömiyer yapan oyun, kısa zamanda tiyatroseverlerin 'izlenmesi gereken oyunlar' listesine girmeyi başardı. Barış Yıldız Çağdaş Tekin , Çetin Kaya, Deniz Özmen, Ediz Akşehir ve Gökhan Azlağ 'ın rol aldığı oyun, Tiyatroadam'ın kanıksanan dinamiklerini başarıyla yansıtıyor. Oyunda karakterlerin ismi yok, mekan ve zaman da yok. 'Peki ne var?' derseniz; sahne üzerinden bir an bile ayrılmayan yedi oyuncunun 12 karakterlik soluksuz performansı, başarılı ışık tasarımı ve bol kahkaha var. 'Distopik komedya' olarak nitelendirilen oyun, yaklaşık iki saat sürüyor. 'Teftişör'; geri kalmış bir distopya ülkesinin başındaki kişilerin, ülkeyi denetlemeye geldiğini düşündükleri kişiyi, yani 'Teftişör'ü her şeyin yolunda gittiğine inandırma çabalarını anlatıyor. İkinci perdede biraz daha tempo kazanan oyunda; kendisine 'Yürüyen Çiçek' diyen ve insanlar tarafından üst düzey müfettiş sanılan kişiyi Çağdaş Tekin canlandırıyor. Tekin'in yanı sıra iki farklı karakteri oynayan Berk Yaygın ile Gökhan Azlağ öne çıkıyor. Gogol'ün 'Müfettiş'i yazdığı 1836 yılından bu yana ne kadar az şeyin değiştiğini gösteren oyun; hem çok komik, hem de insanoğlunun yozluğunu ve hainliğini göstermesi bakımından son derece ürpertici.Tiyatroadam'ın bu sezonki yeni oyunu ' Meçhul Paşa 'nın provaları tüm hızıyla devam ediyor. 1946 yılında Sabahattin Ali , Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mim Uykusuz'un birlikte çıkardığı, Türkiye 'nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa'nın meçhule giden serüvenini anlatan 'Meçhul Paşa' oyunu önümüzdeki ay perde diyecek.Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında, Zorlu Holding 'in 50'nci yılı anısına kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu , 2003 yılından bu yana 800 binden fazla çocuğu tiyatroyla tanıştırdı. 'Tiyatro oyunu görmemiş çocuk kalmasın' mottosuyla yoluna devam eden Zorlu Çocuk Tiyatrosu, yeni sezonda toplam 104 kez minik tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Türkiye turnesi kapsamında Van ve Muş 'ta sahnelenen 'Karton Şehir' oyunu 28 Ekim'de, yeni oyun 'Hayal Çalan Cadı' ise 3 Kasım'da Zorlu PSM'de olacak.