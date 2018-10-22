Ünlü sunucu Fatoş Kabasakal Erkan Kayhan ile evlendi

Sunucu Fatoş Kabasakal, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erkan Kayhan ile evlendi. Fatoş Kabasakal, 12 Ekim'de kıyılan nikahın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Fatoş Kabasakal, yayınladığı karelere 'En güzel günüm' notu yazdı. Fatoş Kabasakal'ın paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 22.10.2018 16:27Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 09:50
Sunucu Fatoş Kabasakal, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erkan Kayhan ile evlendi. Kabasakal, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.