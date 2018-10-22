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Ünlü sunucu ile evlendi

Sunucu , bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile evlendi. Fatoş Kabasakal, 12 Ekim'de kıyılan nikahın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Fatoş Kabasakal, yayınladığı karelere 'En güzel günüm' notu yazdı. Fatoş Kabasakal'ın paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 22.10.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 09:50
Ünlü sunucu Fatoş Kabasakal Erkan Kayhan ile evlendi

Sunucu , bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile evlendi. Kabasakal, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü sunucu Fatoş Kabasakal Erkan Kayhan ile evlendi
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