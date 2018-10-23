Hayranlarını fırçalayan Resul Dindar’a tepki yağıyor

'SEVDUĞUM ADAMA BAK'
SEVGİ GÖSTERİSİ YAPTILAR
Karadenizli Resul Dindar, Küçükçekmece'de düzenlenen Balık Festivali'nde konser verdi.
Hayranları, konser çıkışı sanatçının karavanının etrafını sarıp sevgi gösterisinde bulundu, hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Ancak Dindar, teklifi reddedip sevenlerini fırçaladı.
'ZİRVEDE KALMAK ZOR'
Sevdikleri sanatçının agresif hareketlerine tepki gösteren hayranları, sosyal medyada Dindar'ı bombaladı: 'K... kalkmış', 'Sanatçıysan sevenlerinle fotoğraf çektireceksin. Zirveye çıkmak kolay, orada kalmak zordur', 'Ergene bak', 'Bu kadar sert olma, efendi ol!'
Resul Dindar, karavanın kapısına çıkıp sevenlerine "Cevap vermeyin, susun!" diye bağırdı.