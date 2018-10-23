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Hayranlarını fırçalayan ’a tepki yağıyor

Sevduğum, Yangın Yeri ve Hiç şarkılarıyla tanınan Karadenizli sanatçı , konseri sonrası fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına bağırıp fırça attı. Hayranları sanatçıya öfkeli: Bu kadar sert olma, efendi ol!

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Hayranlarını fırçalayan Resul Dindar’a tepki yağıyor

'SEVDUĞUM ADAMA BAK'

SEVGİ GÖSTERİSİ YAPTILAR

Karadenizli , 'de düzenlenen Balık Festivali'nde konser verdi.

Hayranları, konser çıkışı sanatçının karavanının etrafını sarıp sevgi gösterisinde bulundu, hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Ancak Dindar, teklifi reddedip sevenlerini fırçaladı.

'ZİRVEDE KALMAK ZOR'

Sevdikleri sanatçının agresif hareketlerine tepki gösteren hayranları, sosyal medyada Dindar'ı bombaladı: 'K... kalkmış', 'Sanatçıysan sevenlerinle fotoğraf çektireceksin. Zirveye çıkmak kolay, orada kalmak zordur', 'Ergene bak', 'Bu kadar sert olma, efendi ol!'



Resul Dindar, karavanın kapısına çıkıp sevenlerine "Cevap vermeyin, susun!" diye bağırdı.

Ünlülerin merak edilen çocukları

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