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O gece oradaydım: bundan başkası yalan!

Erçetin, 17 Ekim tarihli ‘Gözünü telif bürümüş’ manşetimizi, o gece yaşananları çarpıtarak inkar etti. İzleyiciler arasındaki muhabirimiz Didem Seymen Balcı, olayı detaylarıyla anlattı, doktorların o gece sanatçıya attığı eleştiri mesajlarını buldu

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 10:49
O gece oradaydım: Candan bundan başkası yalan!

Ünlü sanatçı Erçetin, 17 Ekim'de GÜNAYDIN'da 'Gözünü telif bürümüş' başlığıyla manşetten yayınlanan haberin ardından avukatı aracılığıyla düzeltme metni yayınlanmasını talep etti. Erçetin'in, davetlilerin çekim yapmasını "Telif hakkı var" diyerek engellemeye çalıştığı 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Gala Yemeği'nin konukları arasındaydım. Erçetin, 13 Ekim'de Antalya Titanic Hotel'deki yemekte saat 21.30'da sahneye çıktı. Saat 22.30'a kadar herkes şarkılara eşlik etti, video ve fotoğraflar çekti. O dakikalarda Erçetin, "Bir dakika, size bir şey söylemek istiyorum, öncelikle telefonlarımızı elimizden bırakıyoruz" dedi. Herkes bu sözlerin üzerine çekim yapmaya son verdi.

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O gece oradaydım: Candan bundan başkası yalan!
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