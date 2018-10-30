O gece oradaydım: Candan bundan başkası yalan!

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, 17 Ekim'de GÜNAYDIN'da 'Gözünü telif bürümüş' başlığıyla manşetten yayınlanan haberin ardından avukatı aracılığıyla düzeltme metni yayınlanmasını talep etti. Erçetin'in, davetlilerin çekim yapmasını "Telif hakkı var" diyerek engellemeye çalıştığı 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Gala Yemeği'nin konukları arasındaydım. Erçetin, 13 Ekim'de Antalya Titanic Hotel'deki yemekte saat 21.30'da sahneye çıktı. Saat 22.30'a kadar herkes şarkılara eşlik etti, video ve fotoğraflar çekti. O dakikalarda Erçetin, "Bir dakika, size bir şey söylemek istiyorum, öncelikle telefonlarımızı elimizden bırakıyoruz" dedi. Herkes bu sözlerin üzerine çekim yapmaya son verdi.