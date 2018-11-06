Bir televizyon programına telefonla bağlanan Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, babasına öfke kustu. Şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, dün açıklama yaparak, babasının kendisiyle ilgilenmediğini söyleyerek, sert bir açıklama yayınlamış ve "Oyun bitti" demişti.
Giriş Tarihi: 6.11.2018 15:40Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 16:13
BABASINI AFFETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ
Bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yapan Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, babasını sitem dolu sözlerle eleştirdi. Göçer, babasını affetmeyeceğini söyledi.