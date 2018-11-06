Haberler > Günaydın Haberleri > Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, babasına öfke kustu

'in kızı Yağmur Göçer, babasına öfke kustu

Bir televizyon programına telefonla bağlanan 'in kızı Yağmur Göçer, babasına öfke kustu. Şarkıcı Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, dün açıklama yaparak, babasının kendisiyle ilgilenmediğini söyleyerek, sert bir açıklama yayınlamış ve "Oyun bitti" demişti.

Giriş Tarihi: 6.11.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 16:13
Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, babasına öfke kustu

BABASINI AFFETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yapan 'in kızı Yağmur Göçer, babasını sitem dolu sözlerle eleştirdi. Göçer, babasını affetmeyeceğini söyledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, babasına öfke kustu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN