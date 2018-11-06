Ünlü şarkıcı Seda Üren, Asena’nın vurulma anını anlattı!

Şarkıcı Seda Üren, canlı yayında oryantal Asena’nın vurulma anını anlattı. Ocak 2003'te bir televizyon kanalında yayımlanan 'İbo Show' adlı programın çekimlerine katılmak üzere Seyrantepe'deki stüdyolara giden oryantal Asena, arabasından inerken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vurulmuştu. Ünlü şarkıcı, "Asena'yla birlikte stüdyoya gidiyorduk. Arabadan indim ve bir baktım birisi 'Asena' diye sesleniyor. O an Asena benim yanımda vuruldu. Ben şok geçirdim. Aylarca kendime gelemedim. Bugüne kadar hiç konuşamadım. Olaydan sonra hep panik oldum. Arabalardan inerken aylarca hep arkama baktım öyle yürüdüm" dedi.
Giriş Tarihi: 6.11.2018 15:30
2. Sayfa programına katılan şarkıcı Seda Üren şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Seda Üren, canlı yayında oryantal Asena'nın vurulma anını anlattı. İşte o açıklamalar: