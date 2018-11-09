Amerikalı Fox’tan algı operasyonu

Türkçe anlamı tilki olan Fox, bu kez de dolar ve altın fiyatını abartarak Türk ekonomisinde panik yaratma peşine düştü. Dün sabah İsmail Küçükkaya'nın programı Çalar Saat'te ekranın sağ alt köşesinde, gerçekte 211.2 lira olan çeyrek altın fiyatı abartılarak 243.2 lira olarak gösterildi. Hemen ardından ise 5.376 olan dolar kuru 6.280 olarak ekrana yansıtıldı. Yanlı ve spekülatif haberler yapan kanala tepki yağıyor.





TARİH-08/11/2018 SAAT-07:26

F0X'un yalanı: Gram altın 243.2

Piyasanın gerçeği: Gram altın 211.2



F0X'un yalanı: Dolar 6.280

Piyasanın gerçeği: Dolar 5.376





FOX TV'de bir yalan haber skandalı daha!