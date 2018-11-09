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Amerikalı ’tan algı operasyonu

ABD kanalı , asılsız ve uydurma haberlere devam ediyor! Yanlı ve spekülatif haberler yapan kanala tepki yağıyor.

Giriş Tarihi: 9.11.2018
Amerikalı Fox’tan algı operasyonu

Türkçe anlamı tilki olan , bu kez de dolar ve nı abartarak Türk ekonomisinde panik yaratma peşine düştü. Dün sabah 'nın programı 'te ekranın sağ alt köşesinde, gerçekte 211.2 lira olan çeyrek altın fiyatı abartılarak 243.2 lira olarak gösterildi. Hemen ardından ise 5.376 olan dolar kuru 6.280 olarak ekrana yansıtıldı. Yanlı ve spekülatif haberler yapan kanala tepki yağıyor.


TARİH-08/11/2018 SAAT-07:26
F0X'un yalanı: 243.2
Piyasanın gerçeği: Gram altın 211.2

F0X'un yalanı: Dolar 6.280
Piyasanın gerçeği: Dolar 5.376

FOX TV'de bir yalan haber skandalı daha!

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Amerikalı Fox’tan algı operasyonu
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