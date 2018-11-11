İyi ki doğdun Kemal Sunal...

Kemal Sunal, doğum gününde filmleri ve karakterleriyle anılmaya devam ediliyor. Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Kemal Sunal'ın doğum gününde Gül Sunal da paylaşımda bulundu. Gül Sunal, duygulandıran paylaşımında Kemal Sunal'ın topluma örnek olmasına değindi.
Giriş Tarihi: 11.11.2018 15:17Güncelleme Tarihi: 11.11.2018 15:18
Gül Sunal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"İyi ki doğdun Kemal ... Kitabımda senden böyle bahsetmiştim..
Ali İşletme Fakültesi'ni bitirdi senin gibi yüksek lisans yaptı