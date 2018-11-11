Kara Hafta’nın teması Mike Hammer

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü polisiye yazarlarını ağırlamaya hazırlanan Kara Hafta İstanbul Festivali'nin dördüncüsü, 23-24 Kasım'da Pera Palace Hotel'de gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin ücretsiz gerçekleşeceği festivalin bu yılki teması, efsane polisiye karakter Mike Hammer olacak. Festival komite başkanı yazar Ahmet Ümit, polisiyeye olan ilginin her geçen gün artmasının memnuniyet verici olduğunu, Kemal Tahir'in dilimize kazandırdığı Mike Hammer'ın ilgiyle takip edildiğini belirterek şöyle konuştu: "Eskiden dürüstlüğü temsil eden ağır abiler vardı. Mike Hammer da öyle bir karakter. Dürüst olduğu, mazlumun yanında yer aldığı için seviliyor."