Hedef, aile dostu küfürsüz statlar

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketiyle güçlerini birleştirdi. Tüpraş'ın desteğiyle gerçekleşen iş birliği kapsamında; Fenerbahçe, 'Birlikte Eşitiz' sloganıyla 2019 yılı sonuna kadar spor camiasında ilklere imza atacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dünyaya örnek olmayı hedefleyen sarı-lacivertli kulüp, iş birliği süresince sağ kolunda HeForShe logosunu taşıyacak. Bu iş birliği; önceki gün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçında gerçekleşen lansmanla duyuruldu. BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Baş Danışmanı ve HeForShe Küresel Direktörü Elizabeth Nyamayaro da lansman için Türkiye'ye geldi. Nyamayaro maçı; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl ile birlikte statta izledi. Fenerbahçeli futbolcular, formalarının sağ kolunda yer alan HeForShe logosu ve 'Birlikte Eşitiz' pankartıyla maça çıktı. Formaların sırt numaraları da, bu maça özel olarak HeForShe'nin rengi magentaya boyandı. Sahanın ortasında açılan dev bayrakta da 'Birlikte Eşitiz' sloganı yer aldı. Maç öncesi Fenerbahçe'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki manifestosu okundu. 25 milyon taraftarı olan Fenerbahçe; bu projeyle, kadın ve çocuk dostu stat uygulamalarına imza atacak, kadın ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığa sıfır tolerans gösterecek. Kulüp genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilecek.İş birliğinin detaylarını açıklayan BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Baş Danışmanı Elizabeth Nyamayaro, şunları söyledi: "HeForShe Hareketi, 2014'ten bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin önemli bir rol oynayabileceği fikrini yaymak için çalışıyor. BM Kadın Birimi; erkekleri, kadınlarla omuz omuza toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olmaya davet ediyor." Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kulübün yapacağı çalışmaları şöyle anlattı: "İlk defa dünya çapında bir hareketi, dünya çapında bir kurumla destekliyoruz. Nefretten, kinden uzak, centilmenlik, sportmenlik, birleştirici ve adil olma gibi sportif özelliklere sahip çıkmamız gerektiğini söyledik. Uzun vadede de küfürsüz bir stat hedefini yakalamayı hedefliyoruz."