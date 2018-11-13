Kendi öz çocuklarını evlatlık almak zorunda kaldılar

Kimliğini kaybeden Kader, yeni kimlik çıkarmak için nüfus müdürlüğüne gittiğinde evlatlık olduğunu öğreniyor ve bunu sorgulamaya başlıyor.

ANNE HİCRAN ÖZER;

21 Mayıs 1993 tarihinde Yeşilyurt Devlet hastanesinde kızı Kader'i kucağına alıyor. Kızını emzirdikten sonra uyuya kalan anne, uyandıktan sonra çocuğunun kaçırıldığını öğreniyor. Aynı odada kaldığı bir hastanın avukat refakatçisi olduğunu ve onun sayesinde kaçıran kişinin robot resminin çizdirildiğini ifade eden anne Hicran, avukat hanımın o gün orada olması benim mucizem diyor. Hastaneden ayrıldıktan sonra kaçırılan çocuğunu her yerde arayan aile, robot resmi tüm ülkeye yayıldı. Haberlerde gazetelerde yer aldı ifadelerini kullandı.

Baba İdris Özer: "Benim ailemden hiçbir şüphem yok, bize çocuğu teslim eden görevli memur o zamanın parasıyla 10 Milyon TL para istedi. Kaçıran kişi korktuğu için bebeği Konya'da otobüste bırakıyor ve acılı aile bebeğini çocuk esirgeme kurumundan teslim alıyor. Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, kimliğini çıkarıyor. İzmir Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma sonrasında aileden Dna testi isteniyor. Sonuçlar geldiğinde ise annenin biyolojik anne olduğu babanın ise olmadığı söyleniyor.

Bu testin ardından çocuk esirgeme kurumu tarafından açılan nüfus kaydının iptali davasında Kader, İdris-Hicran Özer çiftinin nüfusundan siliniyor. Aile bu durumu hiçbir zaman kabul etmiyor. Uzun süreden beri çocuğu yanlarında bulunduran aile başlangıçta koruyucu aile daha sonra açtıkları dava ile evlatlık ediniyorlar. Bu dava süreci aile için sıkıntılı geçiyor. Zira annenin yasal mevzuata göre evlat edinme konusunda yaşı tutmuyor. Bu nedenle yaşı büyültülüyor. Hatta yasal anlamda evlat edinebilmek için çocuk sahibi olmamaları gerektiğinden hamile kalmamaya da yasal süreç devam ederken özen gösteriyor.

ŞUAN KADER ÖZ AİLESİNDE EVLATLIK OLARAK GÖZÜKÜYOR

Yaşananlar karşısında şoke olan 25 yaşındaki Kader "Ben evlatlık alınmış bir çocuk muyum? Yoksa İdris-Hicran Özer çifti benim biyolojik ailem mi? sorusunun cevabını Esra Erol'da arıyor. Yarın Dna testi sonucu Esra Erol'da açıklanacak.