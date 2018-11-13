Şeyda Coşkun ‘yasadışı diyetisyen’ davasından beraat etti

Ünlü isimlere diyet programları uygulayan Şeyda Coşkun, Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından eleştiriliyordu. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet edilen Coşkun'un izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ileri sürülmüş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.



BELGE SUNAMADI

Coşkun hakkında, Sağlık Hizmetleri Kanunu'na muhalefet suçundan dava açılmıştı. Şeyda Coşkun; mahkemede Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi ortaya koyamamıştı. Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Şeyda Coşkun; Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise ve Büşra Pekin gibi isimlerle çalıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Coşkun'un beraatine karar verildi.







DERYA BAYKAL TANIK OLDU

Duruşmada, oyuncu Derya Baykal da tanık sıfatıyla ifade verdi. Baykal, sekizdokuz yıldır tanıdığı Şeyda Coşkun'un hiçbir zaman diyetisyen olduğu iddiasında bulunmadığını ifade ederek onun sayesinde spor alışkanlığı edindiğini söyledi. Baykal, Coşkun'un kendisinin istediği yemekleri gönderdiğini ve aralarında spor aktivitesi dışında diyetisyen ilişkisi olmadığını ifade etti.



ÜNLÜLERE KİLO VERDIREREK ISIM YAPTI

Şeyda Coşkun, ünlü müşterilerine Bebek sahilinde yaptırdığı yürüyüşler ve kapılarına kadar gönderdiği diyet yemeklerle tanınıyor.

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