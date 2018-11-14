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atv’nin yeni dizisi ’nin yayın tarihi belli oldu

Güç savaşları arasında yeşeren aşkın hikayesi, cuma akşamı başlıyor!

Giriş Tarihi: 14.11.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 17:34
atv’nin yeni dizisi Şahin Tepesi’nin yayın tarihi belli oldu

Ay Yapım imzalı, tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran 'Şahin Tepesi', atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor.

ATV'nin yeni dizisi Şahin Tepesi 1. Bölüm fragmanı yayınlandı

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı 'Şahin Tepesi'nin yayın tarihi belli oldu.

Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç gibi usta oyuncular ile genç kuşağın yıldız isimlerinin bir araya geldiği dizi, ilk bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamı atv ekranlarında başlayacak.

Ay Yapım imzalı 'Şahin Tepesi', izleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet edecek.

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atv’nin yeni dizisi Şahin Tepesi’nin yayın tarihi belli oldu
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