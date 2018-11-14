Yeni klibi için ringe çıktı

Birçok hit şarkıda imzası olan besteci Ceyhun Çelikten, yeni single'ı 'Yanlış Hesap'ı yayınladı. Çelikten; sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan parçaya, Mustafa Özen yönetmenliğinde bir de klip çekti. Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen çekimlerde 35 kişilik bir ekip görev aldı. Klip için çekim alanına bir boks ringi kuruldu.



YARDIMCI YÖNETMEN ALİŞAN

Çekimlerde Çelikten'i, yakın arkadaşı Alişan da yalnız bırakmadı. Mustafa Özen'le beraber çekimleri yönlendiren Alişan, klibin yardımcı yönetmenliğini üstlendi. 'Yanlış Hesap'; Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.