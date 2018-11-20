BUGÜN NELER OLDU

Manken Çağla Şıkel, Emaar'da yapılan İstanbul Makeup Festival'de bir söyleşiye katıldı. Şıkel, "Beni podyumda görenler, 'Ne kadar soğuk' diyordu. You- Tube kanalımda sıcak sohbetler yapıyorum. İnsanlar beni tanıdıkça bu tabu yıkıldı" dedi. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek olmak için sosyal medyada paylaşım yapan Şıkel'e, Ahmet Kural yerine Arda Kural yazması hatırlatıldı. Şıkel, "Sosyal medyanın azizliğine uğradım. Hemen düzeltmeme rağmen nasıl yakalandım, helal" diye karşılık verdi.