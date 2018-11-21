Usta oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Cengiz Baykal 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncu Cengiz Baykal, 18 Kasım'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Reha Özcan ise Instagram sayfasında "Konservatuvara ilk girdiğim sene oynadığı 'Soytarılar' oyunu ile hayran olduğum ve sonrasında da birkaç oyunda birlikte oynadığım Cengiz Baykalabimizi kaybettik. Herkesin başı sağolsun…" mesajını yayınladı.

Mustafa Avkıran: 1979 yılında yola birlikte çıktığımız #gökalpkulan gitti #payidartüfekçioğlu gitti şimdi de #cengizbaykal... ahhhh... azalıyoruz...

CENGİZ BAYKAL KİMDİR?

15 Ocak 1959 yılında Batman'da dünyaya gelen Cengiz Baykal, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na yıllarca hizmet verdi ve çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Cengiz Baykal, sevilen dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.