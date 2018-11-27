Haberler > Günaydın Haberleri > Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi! Uğur Kıvılcım yarın son yolculuğuna uğurlanacak...

yaşamını yitirdi! Uğur Kıvılcım yarın son yolculuğuna uğurlanacak...

Hayatını kaybeden usta sanatçı , yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Dizi ve filmlerde "tonton nine" karakteriyle hatırlanan usta sanatçı Uğur Kıvılcım, 76 yaşında hayatını kaybetti. (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "İBB Şehir Tiyatroları, değerli oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 15:27
Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi! Uğur Kıvılcım yarın son yolculuğuna uğurlanacak...

Mesajda, Kıvılcım'ın cenazesinin yarın Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek tören sonrası, Üsküdar Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı'nda defnedileceği bilgisi verildi.

UĞUR KIVILCIM ÇOK SAYIDA DİZİ, FİLM VE TİYATRO OYUNUNDA ROL ALDI

İstanbul'da 15 Aralık 1942'de dünyaya gelen Kıvılcım, çocuk oyuncu olarak sinemaya adım attı. Uygulamalı sinema oyunculuğu, tiyatro ve seslendirme eğitimi alan sanatçı, çok sayıda dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı.

Başarılı sanatçı, Şehir Tiyatroları'nda 1955'te "Adını Çocuklar Koysun" ve "Halanın Mirası" oyunlarında sahne aldıktan sonra "Gizli Anne", "Meraki", "Harami Çeşmesi, "Ali ve Küçük Hafiyeler", "Harami Çeşmesi", "Kahvehane", "Cyrano de Bergerac", "Romeo and Juliet" ve "Anna Karenina"nın da aralarında olduğu onlarca oyunda tiyatroseverlerle buluştu.

Mehmet Ali Erbil'in son durumu...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi! Uğur Kıvılcım yarın son yolculuğuna uğurlanacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN