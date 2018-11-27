Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi! Uğur Kıvılcım yarın son yolculuğuna uğurlanacak...

Mesajda, Kıvılcım'ın cenazesinin yarın Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek tören sonrası, Üsküdar Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı'nda defnedileceği bilgisi verildi.

UĞUR KIVILCIM ÇOK SAYIDA DİZİ, FİLM VE TİYATRO OYUNUNDA ROL ALDI

İstanbul'da 15 Aralık 1942'de dünyaya gelen Kıvılcım, çocuk oyuncu olarak sinemaya adım attı. Uygulamalı sinema oyunculuğu, tiyatro ve seslendirme eğitimi alan sanatçı, çok sayıda dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı.

Başarılı sanatçı, Şehir Tiyatroları'nda 1955'te "Adını Çocuklar Koysun" ve "Halanın Mirası" oyunlarında sahne aldıktan sonra "Gizli Anne", "Meraki", "Harami Çeşmesi, "Ali ve Küçük Hafiyeler", "Harami Çeşmesi", "Kahvehane", "Cyrano de Bergerac", "Romeo and Juliet" ve "Anna Karenina"nın da aralarında olduğu onlarca oyunda tiyatroseverlerle buluştu.