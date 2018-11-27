Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'a hapis şoku

İddiaya göre Yağmur Aşık, evinin bahçesinde bulduğu baykuşu tedavi için veterinere götürdü. Veteriner baykuşun türünün "kulaklı orman baykuşu" olduğunu ve bakanlığa haber vermeleri gerektiği söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı, Aşık veteriner Dilara Tezel'e saldırdı.

Milliyet'in haberine göre; Aşık, "Kanadı kırıktı. Veterinere götürdüm. Bana 'Bunu satın, ender tür' dediler. İyileştirip doğaya salacağımı söyledim. Baykuşu almaya gittiğimde 'Orman Bakanlığı'na verdik' dediler. Üzerime yürüdüler. Bakanlığa şikayet ettim. Kuşu veterinerden aldılar" demişti.

6.5 YIL İSTENİYOR

Soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, dosyada hem şüpheli hem şikâyetçi olan Yağmur Aşık hakkında, "hakaret", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Savcı, Tezel hakkında ise "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamasıyla 10 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.