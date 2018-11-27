Acun Ilıcalı boşanma açıklaması yaparken arkadan duyulan ses olay oldu

Acun Ilıcalı boşandıktan sonra gazetecilere şu açıklamayı yaptı: ''İkimiz de üzgünüz. Konuştuk, denedik, ama ailemizi kurtaramadık. Yürümedi. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Hayatta her şeyin bir çaresi var, bir tek ölüme çare yok. İkimiz için de iyisi olsun. Popüler olmamızdan dolayı sosyal medyada çok çirkin dedikodular çıkıyor. Lütfen bunlara rağbet edilmesin. İnsani yönden bakmanızı istiyorum. Biz aşkla ve severek evlendik. Gördüğünüz gibi saygıyla ayrılıyoruz.''

Acun Ilıcalı açıklama yaparken bir vatandaşın sözleri olay oldu!

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda Acun Ilıcalı açıklamada bulunduğu sırada bir vatandaşın "Acun abi beatbox yapacağım" diye bağırması ise sosyal medyada gündem oldu.