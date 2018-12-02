Ağlama Anne’de Adnan’ın karşısına çıkan Zeynep sorularına cevap alabilecek mi?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı 'Ağlama Anne' bu akşam atv ekranlarında…

Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikayesini anlatan "Ağlama Anne" Pazar akşamları ekrana geliyor. İşte Ağlama Anne'nin dokuzuncu bölüm tanıtımı ve bu hafta dizide yaşanacak olan sürpriz olaylar…

Ağlama Anne 9. Bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle

Damla'ya kırgın olan Zeynep, Alev'i seçip onunla yaşamaya karar verir. Güveni kırılmış, yaralanmıştır… tek isteği annesinin nerede olduğunu bilmemesidir. Bu karar Alev'i sevinç gözyaşlarına boğar.

Kızına on sekiz yıllık hasretten sonra kavuşan Alev, Zeynep'in bir dediğini ikiletmez. Mert, Ali Osman'a Zeynep'i görebilmek için diklenir. Ali Osman, genç aşığın cesaretine şaşar ve ablasının Zeynep'e yaptıklarından habersiz olduğuna emin olup onları kavuşturur.

Ali Osman artık Zeynep'in de kahramanıdır. Özlem boşanmamak için son kozunu oynar; babasıyla bir Adnan'ın evine gidip kızını alır. İyi anne, iyi eş rolüne bürünen Özlem, Adnan dışında etrafındaki herkesi inandırmayı başarır.

Gerçekleri öğrenen, kızı tarafından istenmeyen Damla, büyük bir yıkıma uğrar. Kendisini yapayalnız hisseden Damla, yanında yine Adnan'ı bulur; ondan güç alır.

Mert, babasını bile karşısına alacak hamleyi yapıp rüştünü ispat eder ve Zeynep'in okula dönmesini sağlar. Damla ve Adnan'ın yakınlaştığını öğrenen Alev, geçmişin acısını çıkaracak mı? Adnan'ın karşısına dikilen Zeynep, sorularına cevap alabilecek mi? Ablası Özlem ve Zeynep arasında kalan Mert, Zeynep hakkındaki gerçeği öğrenince nasıl bir tavır alacak?