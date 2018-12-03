‘Hayatımı film yapmak o kadar kolay değil’

BUGÜN NELER OLDU

Bülent Ersoy, önceki akşam Kıbrıs Nuh-un Gemisi Deluxe Hotel'de sahneye çıktı. Yoğun tempoda çalıştığını söyleyen sanatçı, "Arap atı gibiyim galiba, koştukça açılıyorum" dedi. Hayatının film yapılması için teklif aldığını söyleyen Ersoy, "Kabul etmedim. Bülent Ersoy'un filmini yapmak o kadar kolay değil" diye konuştu. Tarkan'la yaptığı düet için klip çekeceğini söyleyen Diva, "İnşallah bu ay içerisinde çekeceğim" dedi. Megastar'ın kızına takacağı hediye sorulunca "Halayım ya, onu önce bir gidip koklayayım" dedi.